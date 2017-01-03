علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في نادي الهلال أن الجهاز الفني في الفريق الكروي الأول يتجه إلى التعاقد مع لاعب غير آسيوي كبديل للمحترف البرازيلي تياغو الفيس والذي تلقى قرار الإدارة بإيعاز من الجهاز الفني إلى البحث عن ناد آخر في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ يوم غد الأربعاء.
وأكدت المصادر أن اتجاه الهلاليين إلى عدم التعاقد مع لاعب آسيوي لعدم وجود اللاعبين الآسيويين المميزين في هذه الفترة كما أن نجوم الصف الأول في آسيا يتواجدون في أوروبا في حين أن الآخرين لا ترغب أنديتهم في التفريط بهم في منتصف الموسم وبالتالي سيكون الهلال مرغًما بالمشاركة بثلاثة لاعبين فقط على أن يتم تحديد هذا الثلاثي حال التعاقد مع المحترف الرابع واختيار الأنسب للفريق في البطولة.
وكانت إدارة نادي الهلال قد أبلغت عددا من اللاعبين بعدم الحاجة لخدماتهم في الفترة المقبلة مع استبعادهم من المعسكر الإعدادي في أبوظبي خلال فترة التوقف حيث شملت قائمة الاستبعاد من الهلال سبعة لاعبين هم عبد العزيز الدوسري، فهد غازي، خالد كعبي، خالد شراحيلي، محمد القرني، عبد المجيد السواط، وتياغو ألفيس.
وفي هذا الجانب سيتم إعارة اللاعب عبد المجيد السواط لناد آخر يرجح أن يكون نادي التعاون فيما ترغب الإدارة في بيع عقود بقية الستة الآخرين.
في شأن آخر، تأجلت الفحوصات الإشعاعية التي ستجرى على اللاعب الشاب مجاهد المنيع على موضع إصابته بالركبة إلى اليوم الثلاثاء لثاني مرة لعدم زوال الورم الذي يحيط بموضع الإصابة.
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