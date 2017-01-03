اعتمدت إدارة نادي الاتحاد سياسة استعادة الطيور التي هاجرت عن الفريق الأول لكرة القدم في الفترات الماضية لأسباب مختلفة، فبعد نجاحها في استعادة قائد الفريق الحالي عدنان فلاتة من التعاون بداية الموسم الحالي، تنوي أيضا استقطاب قلب الدفاع طلال العبسي من التعاون، والظهير الأيسر محمد العمري من الرائد، وكلاهما لعبا للعميد في 2015، إلا أن ما يعيق إتمام الصفقتين الأخيرتين سريان عقدي اللاعبين مع أنديتهما.
من جهة أخرى يسعى المفاوض الاتحادي عبدالله شرف الدين إلى عقد اجتماع برئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل للتفاهم معه حول التنازل أو شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب علي الزقعان، والذي تبقى فيه 6 أشهر، وذلك بعد التوقيع الرسمي الذي نقل اللاعب إلى العميد لمدة 5 مواسم مقبلة وفق “مكة”.
وعلى صعيد استغلال فترة التوقف، توصلت إدارة النادي إلى اتفاق مع نظيرتها في الأهلي المصري لأداء لقاء ودي بين الفريقين بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، على أن يتم تحديد موعد اللقاء عقب 25 يناير، حيث يقيم الأهلي المصري معسكرا إعداديا بجدة.
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