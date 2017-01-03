رفض حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الدولي محمد العويس عرضا رسميا من إدارة ناديه بلغ 6 ملايين ريال عن كل سنة في عقده، وذلك قبل دخوله فترة الانتقالات الحرة في يناير الحالي.
كما لم تقنع المزايا الأخرى التي جمل بها الشباب عرضه اللاعب، حيث رد عن طريق وكيل أعماله علي الرماح بالرفض التام، في إشارة إلى أن العويس أكمل اتفاقا مسبقا ونهائيا مع نادي الهلال بعد أن دارت رحى المفاوضات قبل أشهر عدة مع وسيطه، خاصة وأن الهلال في حاجة ماسة إلى خدمات اللاعب ليكون إلى جانب الحارس الحالي عبدالله، رغم أن إدارة النادي لم تعلن رسميا الاستغناء عن الحارس الآخر خالد شراحيلي.وفق “مكه”.
ورغم اتفاق الهلال شبه النهائي مع العويس، إلا أن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت في تحويل مسار اللاعب نحو الأهلي تحديدا، فيما يسعى المفاوض الهلالي إلى إقناع الإدارة الشبابية بشراء الفترة المتبقية من عقد اللاعب وهي 6 أشهر، علما بأنه في حال إكمال العويس عقده فلن ينال الشباب حصته المالية من صفقة انتقاله.
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