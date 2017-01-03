منح الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق النصر لاعبيه إجازة لمدة 9 أيام بعد نهاية لقاء أول من أمس أمام الاتفاق والذي تمكن خلاله النصر من الفوز بهدفين نظيفين للمهاجم حسن الراهب، وسيعاود الفريق تدريباته في 11 من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
ومن المنتظر أن تشهد عودة الفريق للتدريبات عودة اللاعب حسين عبد الغني، كما سوف يستغل مدرب النصر فترة التوقف من أجل إعداد عدد من اللاعبين المصابين وتجهيزهم لمنافسات الموسم الحالي.
ومن أبرز اللاعبين الذين يحتاجون إلى إعداد خلال فترة التوقف لاعب الوسط عوض خميس والحارس عبد الله العنزي والمحترف البرازيلي برونو أوفيني الذي أثبتت الفحوصات التي أجريت له بعد خروجه مصاًبا في لقاء الاتفاق أن الإصابة هي نفسها التي تعرض لها في لقاء الشباب قبل عدة أسابيع، ولا تستدعي قلق الكرواتي زوران، حيث أكد الجهاز الطبي أن الإصابة غير مقلقة وسوف يكون اللاعب جاهًزا بعد العودة من فترة التوقف وفق “الشرق”.
ومن جانب آخر وقعت إدارة نادي النصر مخالصة مالية نهائية مع لاعب الفريق الأول ربيع سفياني بعد انتهاء عقده مع النادي، حيث أكد زوران عدم حاجته لخدمات اللاعب الذي لم يشارك طوال فترة عقده مع النصر إلا في فترات بسيطة.
ومن جهة أخرى اتفقت إدارة النصر مبدئًيا مع الثنائي الشاب الدوليين مؤخًرا سامي النجعي وعبد الرحمن الدوسري على توقيع عقود احترافية مع النادي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك رسمًيا خلال الأيام القليلة المقبلة. كما فتحت إدارة النادي مفاوضاتها مع عدد من اللاعبين لتجديد عقودهم وأبرزهم عوض خميس وشايع شراحيلي وحسن الراهب، وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن عوض خميس قد اتفق بشكل مبدئي مع رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي على تجديد العقد مقابل 3 ملايين ونصف المليون ریال للموسم، فيما ما زال المهاجم حسن الراهب يرفض في الحديث عن تجديد عقده حتى يستلم مستحقاته السابقة.
ومن المرجح أن يتفرغ الأمير فيصل بن تركي خلال فترة التوقف إلى إغلاق الكثير من المشاكل المالية التي تخص النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتجديد عقود اللاعبين.
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