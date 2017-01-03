روى عمرو الفضل، شقيق التوأم السعودي محمد وأحمد سعود الفضل، اللذين راحا ضحية هجوم إسطنبول الإرهابي، تفاصيل رحلته لتركيا لتسلم جثماني شقيقيه، والمشاهد المؤلمة التي رآها لأهالي الضحايا.
وأكد الفضل وفقا لـ”عكاظ”، أن والديه صابران محتسبان على قضاء الله وقدره في وفاة ولديهما، لافتاً إلى أن شقيقيه كان لديهما أحلام وطموحات كبيرة لخدمة الوطن لكن أيادي الإرهاب قتلتها.
وأوضح أنه وصل أمس الإثنين إلى إسطنبول، حيث توجه للقنصلية السعودية لإنهاء إجراءات استعادة الجثمانين، وطلبوا منه الذهاب لمصلحة الطب الشرعي للتعرف عليهما وتسلم شهادة وفاتهما، وترجمتها والمصادقة عليها، لإنهاء إجراءات شحن الجثمانين إلى المملكة.
ولفت إلى أن المشهد أمام مصلحة الطب الشرعي كان مؤلماً ولم يتوقعه، حيث توافد العشرات من أهالي وذوي الضحايا ما بين باحث عن شخص أو لإنهاء إجراءات وفاة أحدهم، قائلا: “تساقطت دموعي لحظة مشاهدة جثماني شقيقيّ التوأم في الثلاجة”.
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