أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء أكثر من 100 ألف مركبة من نوع “تويوتا – هايلوكس وفورتشنر”، موديلات (2014 – 2015)؛ وذلك لوجود خلل في مضخم الصوت بالمسجل؛ قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” اليوم الثلاثاء، أن الاستدعاء يشمل 23 ألف سيارة من نوع “فورتشنر”، وأكثر من 77 ألف سيارة من نوع “هايلوكس”.
ودعت الوزارة مالكي السيارات للتواصل مع الوكيل المعتمد لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
وفق”أخبار 24″.
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