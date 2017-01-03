قرر مصرف الراجحي إعادة قسط شهر نوفمبر كاملاً لعملائه، الذين تضرروا من الخلل التقني، الذي تسبب في تأخر خصم جزء من أقساط بعض العملاء لشهر نوفمبر، وخصمها في شهر ديسمبر المنصرم.
ودعا المصرف عملاءه عبر حسابه في “تويتر” للتواصل عبر قنواته الرسمية للاتفاق على إعادة جدول القسط المتأخر.
وكانت مؤسسة النقد قد وجهت مصرف الراجحي بالإعلان لعملائه عن الخلل الذي تسبب بخصم ما يزيد على النسبة المحددة نظاماً خلال شهر ديسمبر، وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حساباتهم خلال يومي عمل، دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف.
يشار إلى أن المصرف اعتذر لعملائه في وقت سابق ودعاهم للتواصل معه للوصول إلى حلول تكون مرضية لهم.وفق “أخبار 24”.
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