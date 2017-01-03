دشن مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار أمس الإثنين ملتقى الأمن الفكري الذي تحتضنه ثانوية الملك فهد يرافقه الرائد نايف السبيعي من الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج وبحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية – رئيس لجنة فطن – الأستاذ خالد الحربي والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور صالح الدويلة وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والمشرفين وقادة المدارس.
وقد تجول العبدالجبار والوفد المرافق له في المعرض المصاحب للملتقى والذي أقيم بالتنسيق مع لجنة فطن بإدارة تعليم الخرج, وحضر الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة.
وقد أوضح الأستاذ خالد الحربي في كلمة ألقاها في الحفل أن البرنامج الذي يستمر للعام الثاني على التوالي حقق ولله الحمد نتائج مميزة وفي جعبة الإدارة الكثير من البرامج التي تخص هذا البرنامج الذي لا يقتصر على القضايا الفكرية فحسب بل يتعدى إلى الإهتمام بقضايا الشباب والمجتمع سواء كانت قضايا المخدرات, التدخين, التفحيط, الممارسات السلوكية السلبية, التعصب, الطائفية… إلخ وكل ذلك بتظافر الجهود بين مختلف الإدارات الحكومية والخاصة من أجل الوصول بإذن الله لأهداف سامية تحقق الإستقرار النفسي والإجتماعي والأمني ويكون كل شخص من هذا الوطن شريك ذا مسؤولية و وعي وإدراك يعي جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه للحفاظ على أمن هذا الوطن واستقراره.
وأكد قائد ثانوية الملك فهد الأستاذ عبدالله الشهراني أن هذا البرنامج يأتي بالشراكة مع برنامج فطن بإدارة التعليم وبدعم من الحميان للدعاية ضمن أنشطة المدرسة لخدمة المجتمع ولأهمية هذا البرنامج أقيم معرض توعوي وبرامج تدريبية تستهدف طلاب المحافظة بمشاركة من نخب وذوي خبرة في عدة مجالات تهم الشباب والقضايا المعاصرة.
وفي تصريح بعد نهاية الحفل, قال مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار أن الأمن الفكري من أهم الاحتياجات والضروريات حتى تستقيم أمور المجتمع في دينهم ودنياهم لشموله لكافة جوانب الحياة, وتشرفنا بحضور قيادات الدوائر الحكومية والعسكرية في هذا الملتقى والمعرض المشرف والتثقيف العالي الذي لمسناه, والحفل الذي عكس مدى نضج أبنائنا الطلاب والجهود التي تبذلها المدرسة والمعلمين لرفع الحس الأمني لدى الطلاب.
وأكد العبدالجبار أن برنامج فطن منهج حياة على مستوى السلوك ونمط الحياة داخل وخارج المنزل, وهو برنامج يوفر الأمن والطمأنينة للإنسان حتى يعيش في استقرار نفسي وأمني كبير, وما شهدناه اليوم ما هو إلا بكاورة لإنطلاقة برنامج فطن ولدينا الكثير خلال هذا العام بإذن الله, والشكر لرئيس لجنة فطن بتعليم الخرج الأستاذ خالد الحربي و المساعدة شريفة القرني, على ما تم إنجازه خلال العام المنصرم, وعلى الجهود التي يبذلونها خلال هذا العام, ولأننا حققنا العام المنصرم الكثير من الإنجازات لم تقتصر على المستوى المحلي بل تعدى ذلك خارج حدود المملكة, ونطمح للمزيد بإذن الله.
وأكد العبدالجبار أن المؤشرات التي لمسها الميدان تبشر بالخير, لدينا رأس مال بشري ضخم جدا ولله الحمد ما أن يتم التخطيط لأي برنامج حتى نجد التنفيذيين المناسبين والشركاء على مستوى الوزارة والإدارة وهذا يحفز لعمل المزيد وتحقيق الأفضل, وأقدم الشكر لقائد ثانوية الملك فهد الأستاذ عبدالله الشهراني وزملاءه كون المدة القصيرة التي قضوها في المدرسة مقارنة بالمنجزات الكبيرة تعد قفزة مميزة تحسب لهم.
وختم العبدالجبار تصريحه بتجديد البيعة باسمه ونيابة عن كافة منسوبي تعليم الخرج لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, ولسمو ولي العهد الأمين ولسمو ولي ولي العهد حفظهم الله, ونحن نعيش بحال أفضل, ونجدد البيعة ونحن نعيش بأمن ورخاء ونسير وفق رؤية طموحة للوطن تسير بنا للأفضل.
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