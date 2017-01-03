انطلقت فعاليات ذكرى البيعة بمدرسة عقبة بن نافع يوم الإثنين ٤/٤/١٤٣٨ بحضور مشرف الإدارة المدرسية الأستاذ عبدالعزيز المفرح حيث قام المشرف المنسق الأستاذ :تركي الرشيد بإعداد إذاعة مدرسية وتوزيع الشعارات الوطنية على الطلبه وإعداد اللوحات الخاصة بهذه المناسبة بالتعاون مع رائد النشاط الأستاذ : مالك اليحيى وقد قام قائد المدرسة بتقديم الشكر والتقدير لهما على جهودهما المتميزة في إنجاح مثل تلك المناسبات .
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