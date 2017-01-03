ذكرت مصادر صحفية أن مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استنكروا وجود اختلاط بين الرجال والنساء وتشغيل موسيقى في حفل تخرج أُقيم بجامعة الفيصل في الدمام ظهر أول أمس الأحد.
وقام المغردون بتدشين وسمًا بعنوان “جامعة الدمام حفل مختلط وموسيقى”، واعتبروا ذلك يبعث رسالة مشوهة عن التعليم، متسائلين عن سبب تساهل مسؤولي الجامعة مع وجود “هذه المخالفات”.
ووفقا لموقع “تواصل” ذكر شاهد عيان أن الحفل بدأ عقب صلاة الظهر بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وكان الرجال والنساء في قاعة واحدة في دور واحد بلا حواجز ساترة، كما هو متبع في مثل هذه المناسبات، فيما تم تخصيص الدور الثاني للنساء ولكن يستطيع الرجال رؤيتهن.
وأضاف: اشتمل الحفل على عرض تصويري لمسيرة طلاب وطالبات “دافع” وقد صاحب العرض موسيقى، وظهر على شاشة العرض نساء متبرجات، في لقاء تلفزيوني أمام الرجال.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج