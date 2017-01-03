ذكرت مصادر صحفية أنه لا يبدو أن إيران بصدد السماح لمواطنيها بقضاء فريضة حج هذا العام أيضاً، بعد أن منعتهم من أدائها العام الماضي، إذ قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أمس إن موقف بلاده من حج العام الماضي، لن يختلف عن هذا العام.
وبينما نفى قاسمي كما أوردت وكالة «إرنا» الرسمية أن تكون بلاده تلقت دعوة للتنسيق بشأن حج العام الحالي، أكدت السعودية الأسبوع الماضي توجيه الدعوة الرسمية لـ 80 دولة (من بينها إيران) على لسان وزيرها للحج والعمرة المهندس محمد بنتن والذي شدد على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ترحب بالحجاج الإيرانيين، وبقدوم الحجاج والمعتمرين والزوار كافة، من دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية وفقا لصحيفة “الحياة” .
وكان رفض منظمة الحج والعمرة الإيرانية التوقيع على محضر إنهاء ترتيبات قدوم حجاجها لموسم الحج الماضي، تسبب في عدم قدوم الحجاج من إيران، إذ شهدت المفاوضات مطالب إيرانية تخالف شعائر الركن الخامس وتتعارض مع التعليمات التي تلتزم بها جميع الدول الإسلامية.
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