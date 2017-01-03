ذكرت مصادر صحفية أن الجمارك السعودية كشفت وجود تلاعب في أسعار البضائع من قبل مستوردين في الأسعار المصرح عنها في الفواتير التي يقدمونها، طبقا لما ضبطته منافذ عدة؛ الأمر الذي جعلها تتخذ إجراءات من قبل إدارة القيمة في ديوان مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الموانئ.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” توضح قوائم أسعار السيراميك الاسترشادية المعتمدة لدى الجمارك وجود فوارق كبيرة بين قيمة استيراد السيراميك والرخام التي يصل أعلاها سعرا عند مستوى 13 دولار (ما يعادل 48 ريالا) بينما تتحرك أسعار المتر المربع في السوق عند مستويات 400 ريال ما يشير إلى أن الزيادة تقترب من 500% بناء على بعض المقارنات التي جرى تطبيقها في السوق المحلية، الأمر الذي جعل تجار يعزون ذلك إلى ارتفاع كلفة الإيجار، والنقل، وإيصال البضائع إلى داخل الأسواق.
وعن أسباب وجود فارق كبير بين الأسعار الاسترشادية للبضائع في الجمارك والقيمة التي يجري التعامل بها في السوق المحلية أكد عضو اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة جدة الدكتور محمد البشاوري أن رفع الأسعار قد يصل إلى نسبة تتراوح بين 400% و500% بسبب ارتفاع أسعار إيجار محلات لا تتجاوز مساحتها الإجمالية 70 مترا مربعا، مضيفا: «هناك محلات مساحاتها لا تزيد على 140 مترا مربعا لكن إيجاراتها تصل إلى 500 ألف ريال وبالتالي تتحول قيمة ارتفاع الإيجار إلى مصاريف تتطلب التغطية فينجم عن ذلك رفع في الأسعار».
وعن مدى سلامة رفع الأسعار بنسبة 100%، قال: «ارتفاع الأسعار بنسبة 100% لا يشكل ظاهرة عامة؛ إذ لا يتجاوز المغالون بهذه الزيادة نسبة 5% من إجمالي السوق المحلية على أقصى تقدير».
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