نفت مصلحة الجمارك عبر حسابها على “تويتر” مساء أمس الإثنين، ورود أي توجيه جديد بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ، مؤكدةً أنه لم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية.
وكانت إحدى الصحف قد أوردت أمس أن مصلحة الجمارك أوقفت دخول حاويات التبغ عبر منافذ المملكة؛ بعد إلغاء بند التعرفة الجمركية السابقة، تمهيداً لاعتماد البند الجديد، وهو ما نفته المصلحة.
من جهة أخرى، أشارت مصادر، وفقاً لصحيفة “مكة”، إلى أن فرض الضريبة الانتقائية بنسبة 100 % على منتجات التبغ لن يتم خلال الشهرين المقبلين على أقل تقدير.
يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي أقرَّت في أكتوبر الماضي فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية.
وتفرض الضريبة الانتقائية على السلع التي تريد الدول الحد من آثارها الضارة، ومن بينها السجائر والتبغ بأنواعه والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
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