روى والد المواطنة “شهد سمان” التي قتلت في الهجوم المسلح بمدينة إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة، تفاصيل سفر ابنته وأسباب تواجدها في موقع الحادث، لافتاً إلى أن جثمان ابنته سيصل إلى المدينة المنورة اليوم الثلاثاء.
وأوضح، وفقاً لما أوردت صحيفة “سبق”، أن ابنته “شهد” تبلغ من العمر 25 عاماً وغير متزوجة، وكانت تعمل في مجال المحاماة، ولديها مكتب محاماة خاص مع خالها، الذي يعمل محامياً كذلك.
وأشار إلى أنها غادرت الجمعة الماضية مع خالها؛ لإنهاء بعض الأعمال القانونية التي تخص رجل أعمال، مبيناً أنها كانت تتواصل معهم وتبعث لهم صورها على “الواتسآب”، وفجأة سمعوا بهجوم إسطنبول، فأرسلوا لها رسائل للاطمئنان عليها، لكنها لم ترد عليهم.
وأضاف أن خالها أبلغهم في اليوم الذي يليه بمقتلها في الهجوم، مبيناً أنه كان سيتبعها لموقع الحادث، الذي سبقته إليه، لكنه لم يستطع بعد حادثة إطلاق النار.
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