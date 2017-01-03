نشر الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض أمس الإثنين، صوراً توضح تسارع الأعمال في تنفيذ المحطات على المسار البرتقالي لقطار الرياض، “محور طريق المدينة المنورة – الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول”.
وكان الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، قد أكد الأسبوع الماضي، أن نسبة إنجاز مشروع قطار الرياض بلغت 45 %، لافتاً إلى أنه سيتم انتهاء عمل آخر آلة من آلات الحفر قريباً.
وفق”أخبار 24″.
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