استقبل عدد من أهالي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول، خلال احتفالات رأس السنة، جثامين أولادهم وذويهم في مطار الملك عبدالعزيز بجدة فجر اليوم الثلاثاء.
ومن بين الضحايا الذين وصلوا، حسبما أوردت صحيفة “عكاظ”، التوأم محمد وأحمد نجلا سعود عبدالوهاب، ووسام الجفري ولبنى غزنوي.
وسيصلى على الفقيدين التوأم اليوم عقب صلاة الظهر بمسجد الجفالي، وسيوارى جثمانهما الثرى بمقابر أمنا حواء بجدة، وستتم مواراة جثمان وسام الجفري ولبنى غزنوي في مكة المكرمة.
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