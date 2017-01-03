يدعوكم المكتب التعاوني للدعوة والارشاد توعية الجاليات بالدلم لحضور محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور عائض القرني بعنوان { فاذكروني أذكركم } مغرب اليوم الثلاثاء 5/4/1438هـ بجامع الشيخ عبد العزبز بن باز بمدينة الدلم .
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دعوة #الدلم تقيم محاضرة للشيخ عائض القرني بعنوان {فاذكروني أذكركم } اليوم الثلاثاء
دعوة #الدلم تقيم محاضرة للشيخ عائض القرني بعنوان {فاذكروني أذكركم } اليوم الثلاثاء
الخرج اليوم - سعود الضحوك :-
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