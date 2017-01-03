أعلن نادي الأهلي في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، توقيع عقد مع اللاعب سعيد المولد لمدة 4 سنوات؛ ليشكل العقد أول صفقة للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
ونشر حساب النادي على موقع “تويتر” صوراً لتوقيع أحمد المرزوقي، رئيس النادي للعقد، الذي سيمتد حتى عام 2021.
وقال المولد في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي للأهلي إنه سعيد بالانضمام لصفوف النادي، مقدماً شكره لمسئولي النادي الأهلي، كما أنه وعد الجماهير أن يكون عند حسن الظن.
ولعب المولد مع الأهلي قبل أن يوقع مع غريمه نادي الاتحاد، في صفقة أحدثت جدلاً طويلاً في الوسط الرياضي السعودي، لكون المولد رفض المشاركة في تدريبات الاتحاد، وينتهي الأمر بانتقاله لنادي فارنزي البرتغالي، وبعد عودته من البرتغال، لعب لمصلحة الرائد. وفق “أخبار 24”.
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