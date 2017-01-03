نجحت الجهات الأمنية في ضبط عدد من الخلايا والمتهمين في حوادث إرهابية وتفجيرات داخل المملكة خلال العام 2016.
وبلغ عدد المقبوض عليهم خلال العام (2016) قرابة الـ 200 إرهابي من جنسيات مختلفة، بينهم سعوديون وبحرينيون وإيرانيون وباكستانيون ومصريون إضافة إلى جنسيات أخرى.
ويرصد هذا التقرير أبرز هؤلاء الذين نجحت الجهود الأمنية في الإيقاع بهم:
الإطاحة بقاتل رجلي أمن القطيف:
تمكنت الجهات الامنية من الإيقاع بالمتهم مفيد العمران الذي ثبتت مشاركته في قتل رجلي أمن بالقطيف وإطلاق النار على دورية، ما نتج عنه إصابة قائدها واثنين من المارة، بالإضافة إلى اختطافه مواطناً واعتدائه عليه بالضرب وتصويره، حيث ألقي القبض عليه خلال مداهمة أمنية لبلدة القديح وعثر بحوزته على سلاح رشاش وحقيبة بداخلها مسدسان.
23 إرهابياً في قبضة الأمن أول أسابيع العام:
وأمن الدولة في أول أسابيع 2016 ضمن عمليات “الداخلية” المستمرة لضبط المطلوبين أمنياً، وكانت جنسيات المقبوض عليهم موزعة إلى 17 سعودياً وباكستانيين اثنين وسوريين وبحريني وآخر موقوف من فئة نازح.
القبض على 41 متهماً بالإرهاب خلال أسبوع:
جرت الإطاحة بـ41 متهماً من جنسيات مختلفة على صلة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة خلال أسبوع واحد، حيث كان من بينهم أربعة أمريكيين وجزائري وإماراتي ومصري، حيث أحالت المتهمين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الخاصة بهم.
الإطاحة بأحد الإرهابيين في العوامية:
جرى القبض على المتهم زكي بن سلمان حسين زويري في شهر فبراير، إثر ثبوت مشاركته في ارتكاب جرائم إرهابية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، من بينها إطلاق النار على الدوريات والمراكز الأمنية واعتراض عابري السبيل تحت تهديد السلاح والاعتداء عليهم وسلب مركباتهم، ما نتج عنه مقتل مقيم، وكذلك قيامه بجرائم سطو مسلح على عدد من المحال التجارية، واختطاف واغتصاب تحت تهديد السلاح.
القبض على 48 متهماً بالإرهاب عقب استشهاد العقيد الحمادي:
أعلنت “الداخلية” في أبريل الماضي عن الإيقاع بـ48 متهماً على صلة بمقتل العقيد كتاب الحمادي مدير مباحث القويعية، حيث ألقي القبض على 8 متهمين في اليوم التالي لاستشهاد العقيد الحمادي، فيما تم القبض على الـ40 الآخرين خلال الأيام الثمانية التي تلت العملية، وكان عدد السعوديين ضمن القائمة 38 متهماً، إضافة إلى 5 يمنيين وسوريين وبنجلادشيين وأردني.
الإيقاع بـ(عقاب العتيبي) في بيشة:
تم القبض على المتهم عقاب معجب قزعان العتيبي الوارد اسمه ضمن قائمة المطلوبين على ذمة قضية إطلاق النار على المصلين بمسجد المصطفى بقرية الدالوه عقب محاصرته بمنطقة برية وعرة شرق محافظة بيشة، وعثر بحوزته على حزام ناسف كان يهدد به القوة الأمنية إضافة إلى أسلحة أخرى.
ضبط إمام مسجد وآخرين مطلوبين لانتمائهم لداعش:
جرى القبض على 3 أشخاص من جنسيات عربية في المدينة المنورة، مطلوبين بتهمة الانتماء لتنظيم “داعش”، حيث قبض على الأول بحي الصالحية وهو يبلغ من العمر 27 سنة ويعمل إماماً بأحد المساجد، ومعه المطلوب الثاني، فيما ألقي القبض على الثالث بحي الدويخلة، وقد عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر ومستندات تُثبت انتماءهم لتنظيم “داعش”.
الإطاحة بمخططي تفجيري المدينة المنورة والقطيف:
تمت الإطاحة بمخططي تفجيري المدينة المنورة والقطيف وهم 19 شخصاً منهم 7 سعوديين و12 من الجنسية الباكستانية على صلة بالحادثين اللذين وقع أحدهما بالقرب من أحد المساجد المجاورة لسوق مياس في محافظة القطيف ووقع الآخر بالقرب من المسجد النبوي، حيث تم الاستدلال عليهم من خلال جمع المعلومات الميدانية ورفع آثار التفجيرين.
القبض على 54 متهماً بالإرهاب خلال موسم الحج:
جرى القبض على 54 متهماً بالإرهاب خلال الفترة من أول شهر ذي الحجة وحتى يوم عرفة، بينهم 30 سعودياً و13 بحرينياً، كما ضمت القائمة آخرين من جنسيات يمنية وسورية وعراقية وباكستانية وسودانية.
مطلوب أمنياً يتواصل لتسليم نفسه:
بادر المعلن اسمه ضمن قائمة الـ85 الإرهابية أسامة علي عبدالله دمجان بالاتصال بالجهات الأمنية لطلب العودة إلى المملكة وتسليم نفسه، عقب ترتيب مسبق مع الجهات المعنية في أكتوبر الماضي.
القبض على إيراني على قوائم الإرهابيين:
في أكتوبر الماضي، تم القبض على شخص إيراني الجنسية ضم إلى قوائم الإرهابيين الإيرانيين المدرجة أسماؤهم في قضايا الإرهاب وأمن الدولة.
الإطاحة بخلية شقراء:
أعلنت “الداخلية” في آخر يوم من أكتوبر الماضي عن الإطاحة بخلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص سعوديين تتخذ من محافظة شقراء منطلقاً لأنشطتها التي تستهدف رجال الأمن، وكانت تخطط لعمليات إرهابية من خلال الحصول على تعليمات من أحد القيادات بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
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