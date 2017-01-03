وثق وزير البترول السابق، علي النعيمي، صفقة غريبة أبرمتها أرامكو في وقت سابق، تقضي باستيراد رمال من إحدى الولايات بأمريكا بتكلفة عالية، قبل أن يوجه بإيقاف الصفقة.
وروى النعيمي في مذكراته “من البادية إلى عالم النفط” القصة التي حدثت بعيد توليه منصب إدارة شركة أرامكو، حيث كتب: “وقعت عيناي على فاتورة غريبة لم أصدق محتواها بادئ الأمر، كانت فاتورة استيراد شحنة رمال من ولاية وايومينغ بأمريكا، أصابني الذهول من هذه الفاتورة المكلفة، فكيف نستورد الرمال ونحن المحاطون بالرمال من كل جانب؟”.
وأوضح أنه سأل المدير العام الأمريكي، المسؤول عن المشروع، الذي علل الأمر بأن لرمال وايومينغ خصائص معينة وشكلا يجعلها مثالية للاستخدام، حيث أكد أن الشركة تستورد هذه الرمال منذ سنوات.
وبيّن النعيمي أنه أوقف الصفقة الغريبة وطلب من الشركة التي تعج بعلماء الجيولوجيا أن تبحث عن رمال مناسبة في المملكة، مؤكدا أنه فور بدء البحث عثروا على رمال في السعودية تحقق المواصفات المطلوبة. وفق “مزمز”.
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