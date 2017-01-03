وصف نجم النصر السابق ماجد عبدالله، قرار ضم لاعبي الفريق الأولمبي بالنصر سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري إلى منتخب الأخضر الأول بـ “المستعجل”، وقال ماجد عبدالله في حديثٍ لإذاعة “UFM”: إن انضمام سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري للمنتخب الأول “سابق لأوانه”، وهذا لا يعني أنهما الأفضل، ومن طالب بضم النجعي والدوسري للمنتخب لا أود أن أقول عنه “لا يفقه”، لكن “استعجل”.
وعما يمر به قائد فريق النصر حسين عبدالغني من فترة إبعاد من صفوف الفريق علقّ ماجد عبدالله قائلاً: لا يهمني ما حدث لحسين، والسلوك داخل الملعب وخارجه هو من يجعل صورة اللاعب طيبة ويزيد من إبداعه، وقال ماجد عبدالله، كمشجع للنادي، إذا فاز النصر أفرح، وأتضايق في الخسارة بغض النظر عن من يلعب، وأهم شيء بالنسبة لي هو سلوك اللاعب. وفق “الرياض”.
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