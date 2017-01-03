قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد المرزوقي لـ”عين اليوم”: سيعيد الجهاز الفني النظر في تركيبة الفريق خلال فترة التوقف الحالية، وعودة المصابين أهم ما سيعزز قوة الفريق، مضيفا أن تحقيق الثلاث نقاط قبل فترة التوقف ستساعدنا على مناقشة الأمور الفنية بشكل عقلاني وهادئ والأهم هو ملاحقة المتصدر بعد هذه الفترة وهذا ما سنعمل عليه وعند عودة الجهاز الفني من إجازته سنجتمع مرة أخرى لتحديد احتياجات الفريق النهائية خلال الفترة الشتوية.
فيما أكد وجدي الطويل مدير الكرة بالنادي الأهلي لـ”عين اليوم” أنهم يخوضون مباريات الدوري على شكل نظام الكؤوس والمهم فيها هو تحقيق الثلاث نقاط وأن المستوى الذي ظهر به الفريق في مباراة الاتحاد ومباراة الفتح سيتم العمل عليه وتصحيحه وتطويره خلال فترة التوقف من خلال المعسكر القصير الذي سيقام خارجيا ، مشيرا في ذات الوقت أن الفريق الأهلاوي لم تكتمل صفوفه في أي مباراة منذ بداية الموسم بسبب الإصابات أو الإيقافات مؤكدا أن فترة التوقف ستساهم في عودة اللاعبين المصابين مثل مهند عسيري ومعتز هوساوي وعبدالفتاح عسيري .
وكانت إدارة النادي الأهلي قد منحت لاعبي فريقها لكرة القدم إجازة لمدة ٥ أيام وذلك بعد مباراة الفريق الدورية الأخيرة أمام الفتح والتي كسبها الأهلي بهدفي عواجي مقابل لا شيء ، وتتجه إدارة النادي الأهلي لإقامة معسكر إعدادي قصير خلال فترة التوقف الحالية من ٩ وحتى ١٦ يناير الحالي .
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