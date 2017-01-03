وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة حسام البدري، شرطًا للموافقة على خوض ودية الاتحاد خلال المرحلة الأولى من المعسكر الخارجي الذي سيقيمه في مدينة جدة.
وقالت صحيفة مصر العربية المصرية ان الجهاز الفني للأهلي اشترط أن يكون الفريقين خليطًا من لاعبي الناديين وذلك بسبب غياب عدد كبير من نجوم الأهلي سواء المنضمين لصفوف المنتخب الوطني الأول أو الشباب أو العسكري أو حتى المصابين.
وينتظر الأهلي الاتفاق مع الشركة الراعية للنادي المنظمة للمعسكر قبل حسم مصير المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال تلك المرحلة.
ومن المقرر أن يسافر الأهلي الى جدة يوم 25 يناير الجاري لانطلاق المرحلة الأولى من المعسكر قبل التوجه الى الإمارات لاستكمال المرحلة الثانية استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي المحدد لها يوم 10 فبراير المقبل . وفق “المواطن”.
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