قال حساب نادي النصر الرسمي على موقع “تويتر” أن جماهير العالمي اختارت المهاجم حسن الراهب ليكون أفضل لاعب في مباراة الفريق الماضية أمام نادي الاتفاق، في الجولة 15 من دوري جميل.
ونشر تغريدة جاء فيها: “من خلال استفتاء شارك فيه أكثر من 51 ألف مشجع. جماهير العالمي تختار اللاعب حسن الراهب كأفضل لاعب في مباراة النصر والاتفاق”.
وكانت مباراة النصر والاتفاق قد انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل لاشيء، أحرزهما حسن الراهب الذي شارك كبديل في الشوط الثاني.
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