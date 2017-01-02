أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الصالة الشمالية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وقد انغمرت بالمياه، ما تسبب في تعطل الرحلات المغادرة، قبل أن يؤكد المطار فيما بعد علاج المشكلة وعودة الحركة التشغيلية لطبيعتها.
وأوضح الحساب الرسمي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عبر “تويتر” أن تعرض أنبوب نظام مكافحة الحريق بالصالة الشمالية للانكسار أدى إلى تسرب المياه بصالة المغادرة ما تسبب في تأخر محدود لبعض الرحلات.
وأكد أنه تم إصلاح الأنبوب المكسور وحل مشكلة تسرب المياه من قبل فرق الصيانة بالمطار الدولي وعودة الحركة التشغيلية في الصالة الشمالية إلى طبيعتها.
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