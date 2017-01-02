قال الأمير الوليد بن طلال في خطاب موجه لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر إنه يؤكد احترامه والتزامه التام بتنفيذ أحكام القضاء، مشيرا الى أنه مبدأ لن يحيد عنه مهما كانت الظروف.
وأضاف الوليد في بيان له اليوم الاثنين بأنه ساءه كثيرا قيام المحكمة بنشر إعلان يتضمن التشهير به في وسائل الإعلام معللة ذلك بأنه يتعذر إبلاغه بالقرار.
وتابع: “كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا صورة القرار ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى تعذر إبلاغنا، الأمر الذي يشكل مخالفة غير مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا، إذ لم تثق المحكمة في قيام الإمارة بإبلاغنا بناء على طلبها، ولم تراع ما يترتب على هذه الإساءة من تشهير غير مقبول بنا”.
وأكد أنه أصدر بالفعل شيكا بمبلغ المطالبة المحكوم به وهو جاهز للتسليم، إلا أنه لن يتنازل عن حقه الذي كفله له النظام في الاعتراض على الحكم، مشيرا الى أنه تقدم بالتماس إعادة نظر على المحكمة المختصة وينتظر قرارها بهذا الشأن. وفق “أخبار 24”.
وبين أن خطاب الامارة تضمن حقه في الاعتراض على القرار خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه، متسائلا: “فكيف يتم التشهير بنا قبل انقضاء هذه المدة”.
وأضاف: “إن هذا الأمر ليثير العديد من التساؤلات التي تبعث الشكوك لدينا من وجود أيدٍ خفية تسعى للإساءة إلينا في ذات الوقت الذي التزمنا فيه الصمت طيلة سنوات في حقوق ثابتة لنا صدر فيها أحكام قضائية نهائية لم نجد أي جدية من الجهات المختصة بتنفيذها لنتفاجأ بمثل هذه الإجراءات المسيئة التي تضمنت مخالفة نظامية واضحة”.
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