تسبب انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بحي الريان في تبوك اليوم الاثنين في إصابة 3 عمال بإصابات مختلفة، وذلك أثناء عملية صب السقف، فيما باشرت فرق الدفاع المدني الحادثة وأنقذت العمال.
وأوضح الناطق الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالعزيز الشمري، أن مركز القيادة والتحكم بمدينة تبوك تلقى بلاغا يفيد بحدوث انهيار في مسجد تحت الإنشاء بحي الريان، وعلى الفور جرى انتقال فرق الإنقاذ وسيارة التدخل في حوادث الانهيارات من قوة الطوارئ الخاصة للدفاع المدني بمنطقة تبوك.
وأضاف أن الحادث عبارة عن انهيار سطح مسجد بمساحة (20×15) أثناء القيام بعملية صب السقف، ونتج عنه احتجاز عدد 3 حالات من العمالة، حيث تم إخراج حالتين قبل وصول فرق الإنقاذ، وتم فك الاحتجاز عن حالة واحدة وإخراجها، وتم إسعافهم في الموقع ونقلهم عن طريق الفرق الإسعافية، والتحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث.
وفق “أخبار 24”.
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