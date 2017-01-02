أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الحوافز والمزايا التي تمنح للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن من بين تلك الحوافز وضع اسم المتبرع في لوحة الشرف الخاصة بالمتبرعين في المتحف الذي أهديت إليه القطعة أو القطع المتبرع بها، والاحتفاء بالمتبرع في إحدى المناسبات الرسمية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وتابع: “تنشر الهيئة للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على مليون ريال خبراً إعلامياً عن المتبرِّع والمتبرَّع به للمتحف في واحدة (أو أكثر) من الصحف المحلية، كما تطبع الهيئة كتيباً وثائقياً موجزاً للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على 5 ملايين ريال يوضح أهمية التبرع ويضم عرضاً للسيرة الذاتية للمتبرع، ويمنح كل متبرع مائة نسخة من الكتيب الوثائقي الخاص به”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الهيئة تقوم بتكريم المتبرع بالتنسيق مع إمارة المنطقة بوسيلة (أو أكثر) من وسائل التكريم المتبعة في تكريم رجال الأعمال، ويتم الرفع إلى المقام السامي الكريم بتوصية بمنح المتبرِّع وساماً.
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