ناقش مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه الذي عُقد في الرياض اليوم (الاثنين) برنامج زيادة الرقعة الخضراء في المملكة.
وعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة حول برنامج زيادة الرقعة الخضراء واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي بالاستغلال المستدام للظروف المناخية والتقنيات والموارد الطبيعية المتاحة من خلال تأهيل وتنمية أراضي الغابات.
وأوضح بيان صدر عقب اجتماع المجلس أن البرنامج سيتناول كذلك تطوير وتأهيل المراعي والمواقع الشجرية، والتوسع في تقنيات الزراعة بمياه البحر، وإنشاء الأحزمة الخضراء حول المدن والطرق السريعة.
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