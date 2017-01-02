دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين المركبات الجديدة للمرور السري بالمنطقة، واطلع على نظام “باشر” لرصد المخالفات الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور مؤخراً.
ووجه الأمير حديثه عبر مداخلة مع غرفة العمليات للعاملين في الميدان من رجال المرور قائلاً: “موفقين، ونبارك لكم ما حصلتم عليه من أجهزة جديدة تساعدكم في أداء عملكم، ونتوقع منكم أداءً يرتقي لخدمة إخوانكم المواطنين في كل مكان”.
وحث سموه خلال استقباله مدير عام مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري وعددا من منسوبي المرور على أهمية التواجد الميداني ورصد جميع الملاحظات والظواهر السلبية عبر الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى التعامل الحسن والتوجيه بالحسنى.
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