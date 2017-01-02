كشفت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الاثنين)، عن موقفها بشأن استضافة المولات التجارية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين، أن ما قيل عن منع مشاهير مواقع التواصل من الاستضافة في المولات غير صحيح، مؤكدًا أن الوزارة لم تمنعهم.
وأضاف أن هناك تنظيمًا وتقنينًا بعد ورود ملاحظات حول تجمعات ومخالفات وفوضى بسبب دعوة هؤلاء المشاهير، ما يؤدي لعدم قدرة بعض المولات على السيطرة على الوضع.
وأشار إلى أن الهدف من تلك التقنينات المحافظة على الأنظمة، حيث ستكون المراكز والمحلات التجارية مُلزمة بأخذ موافقة الجهات المختصة قبل دعوة المشاهير، منعاً لحدوث أي تجاوزات. وفق “أخبار 24”.
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