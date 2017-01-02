أقامت وكالة خدمات المتدربين ممثلة بوحدة الخدمات الإرشادية بالتعاون مع قسم الدراسات العامة بكلية التقنية بالخرج محاضرة بعنوان رحلة إلى بلاد الشمس يوم الاثنين الموافق4/4/1438 نقل فيها مدرب الكلية/منصور الحقباني تجربتة بزيارة دولة اليابان مشاهدات وخواطر وتطلعات الشعب ومحفزاتة ونقل المدرب الجانب النفسي لافاق المشرقةالمستقبلية لتجربة شعب اليابان.
حضر اللقاء رئيس القسم ممثل في عبدالرحمن الطيار ومجموعة من المدربين وجمع غفير من متدربي الكلية.
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