رفع عميد الكلية التقنية بالخرج المهندس محمد بن عطالله الفهيد التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.
وقال في كلمة له بهذه المناسبة إن اليوم هو الذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بيعة في أعناقنا وعهد على الوفاء والسمع والطاعة في المنشط والمكره ، وباسمي واسم منسوبي الكلية نجدد هذه البيعة لقائدنا ومليكنا
وأضاف أن ذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين تأتي لنستلهم منها جميعا كيف يكون اختصار الزمن بإنجازات قياسية بالشمولية والتكامل لتشكل ملحمة عظيمة لبناء وطن وقيادة أمة , فقد شهدت المملكة العديد والمزيد من المنجزات التنموية العملاقة في مختلف القطاعات من خلال حرصه أيده الله على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية وهو الأمر الذي واكبته إجراءات وقوانين تضمن الحلول التنموية الفاعلة ويخدم الرؤية 2030.
وأوضح أن المملكة حافظت في عهد خادم الحرمين الشريفين على الثوابت فصاغت نهضتها الحضارية و وازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية وواجباتها تجاه الدين لافتاً الانتباه إلى أنه على قائمة أولوياته حفظه الله النهضة التنموية التي تواكب العالم في شتى المجالات ، كما حرص على تلمس احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب والسعي بجميع السبل إلى تحسين المستوى المعيشي لهم من خلال دعم مسيرة الاقتصاد وتسخير ميزانية الدولة لتحقيق هذا الهدف وفي ختام تصريحة سأل الله أن يديم على هذه الوطن أمنه واستقراره في ظل حكومته الرشيدة أيدها الله لكل خير.
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