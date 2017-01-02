تقيم كلية التقنية بالخرج محاضرة لفضيلة الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين تضامنا مع حملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله ، وذلك يوم غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر مباشرة بمسرح الكلية .
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تضامنا مع حملة الملك سلمان للاشقاء بسوريا : فضيلة الشيخ الهويسين يحاضر بتقنية #الخرج
تضامنا مع حملة الملك سلمان للاشقاء بسوريا : فضيلة الشيخ الهويسين يحاضر بتقنية #الخرج
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
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