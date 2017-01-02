الدكتور محمد بن بادي الحربي

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” التدريب التقني ” : تأهيل أكثر من (12) ألف سجين في تخصصات تقنية ومهنية

المحتوى السابق المحتوى التالي الهيئة العامة للإحصاء : التعداد القادم يعتمد على سجلات الأفراد والمنشآت لدى الأجهزة الحكومية ويرتبط بالعنوان الوطني