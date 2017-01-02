افتتح مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار ملتقى صحتي وغذائي المقام بثانوية الأمير سلطان بإسكان المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وكان من ضمن الوفد المشرفين من إدارة التعليم وكان في استقبالهم قائد المدرسة الأستاذ : محمد أحمد الحماد حيث تقدم مدير التعليم بقص الشريط لافتتاح المعرض حيث كان من ضمن أركان المعرض مشاركة الرعاة وفي مقدمتهم شركة موارد الحياه التي قدمت المياه ومجموعة من منتجاتها ايضا الراعي الأخر مجمعات التعاون التي ساهمت بتقديم نشرات وتوعية صحية للزائرين وكذلك مجمع أضواء الطب العالمي لطب الأسنان وأيضا” شركان النجاح الذين ساهموا في نجاح المعرض وهي صيدليات الدواءو تمور الوسطي وتمور شعبيات القصيم وصالة الطفيل التي قدمت عرض لبعض الأجهزة التي تقيس وزن الجسم ومرونته ومشروع الشافي ومحلات الذيابي الذى قدم مجموعة من الفواكهه والخضروات الطازجة ومن ضمن الأجنحة المهمه مشاركة برنامج مستشفي القوات المسلحة بحملة التبرع بالدم لمدة ثلاث أيام وهذه الحملة للجميع وبعدها تقدم الوفود للمشاركة بتناول الأفطار وتم تقديم فقرات الحفل بكلمة لقائد المدرسة الأستاذ : محمد أحمد الحماد بعدها تم تقديم شهادات الشكر والتقدير للرعاة المشاركين وكذلك شركاء النجاح وتم تكريم صحيفة الخرج اليوم كونها الراعي الإعلامي للملتقى
صحيفة الخرج اليوم ستستمر بتغطية مدة فعاليات الملتقى
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