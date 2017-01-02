أكد سفير المملكة لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يؤكد له دوماً أن الأردن بالنسبة إلى السعودية خط أحمر، وأن الملك قال له حينما تسلّم منصبه إن أمن الأردن واقتصاده وعلاقتنا به استراتيجية.
وأبان خلال مقابلة مع برنامج “لقاء خاص” على القناة السعودية أمس “الأحد” أن خادم الحرمين حثّه على البناء على ما قام به السفراء السابقون في تطوير العلاقات، خاصة في هذه المرحلة الحساسة، في الوقت الذي يلعب الأردن دوراً كبيراً من الناحية السياسية ومن جهة استقباله أعداداً كبيرة من اللاجئين.
وأكد الأمير خالد بن فيصل أن أغلب الأخبار التي تصل إلى الداخل السعودي حول ما يجري للسعوديين في الأردن “غير صحيحة وبها نوع من الإثارة ولا تُؤخذ من مصدر موثوق”.
وأوضح أنه بالإشارة مثلاً إلى قضية سرقة السيارات، فإنها تصل بطريقة خاطئة إلى الشعب السعودي، وهي أمر مبالغ فيه ومزعج، لأن هنالك مَن يشعر بسبب هذه الإثارة وكأن السعوديين مستقصدون بسرقة السيارات وهذا أمر غير صحيح، وأكد أنه منذ باشر عمله قبل أكثر من عام لم تُسرق سوى سيارتين وقد تمت استعادتهما. وفق “أخبار 24”.
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