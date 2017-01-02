كشفت هيئة تنظيم الكهرباء، معلومات بخصوص التعريفة الكهربائية الجديدة، مؤكدة أنه لم يطرأ أي تغيير عليها حاليًا.
وحسمت الهيئة الجدل المثار حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تغيير في التعريفة الكهربائية، بتدوينة عبر “تويتر” نفت فيها وجود تغيير حتى الآن.
وكان نشطاء التواصل الاجتماعي قد تداولوا ما يُفيد بوجود تغيير في التعريفة، وهو ما أدى إلى إثارة الشائعات، وكان على الهيئة أن تُعقب على ذلك وتحسم الأمر.
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