ذكر المتحدث الرسمي للمصلحة العامة للجمارك عيسى العيسى، أن أعداد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية ارتفع خلال عام 2016 إلى 189 قضية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال.
وأضاف العيسى، وفقا لـ”الاقتصادية” أن رسوم الفواتير الجمركية المتلاعب بها من قبل شركات ومؤسسات ومستثمرين أفراد تصل إلى 698 مليون ريال.
وأشار إلى أن 138 شركة ومؤسسة سجلت ضدها قضايا تهرب من دفع الرسوم بنسبة 73% من قضايا التهرب، فيما سجلت 27% من القضايا بحق 50 فردا مستثمرا.
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