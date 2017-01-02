كلّف مجلس الوزراء، خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم “الإثنين”، الهيئة العامة للإحصاء بالبدء في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1441هـ (2020م).
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن المجلس قرر قيام الهيئة بتنفيذ التعداد وما يسبقه من الأعمال التحضيرية، ابتداء من العام الجاري (1438هـ)، وصولاً إلى مرحلة العد الفعلي ونشر النتائج، وفقاً لنظام تعداد السكان العام.
جاء القرار بعد اطلاع المجلس على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء.
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