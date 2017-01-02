قال رئيس محكمة الأحوال الشخصية في جدة الشيخ سعد بن ناصر الصويغ، إن عدد حالات الطلاق التي نظرتها المحكمة خلال العام الماضي 1437هـ، بلغت نحو 5.9 ألف حالة، فيما وصلت حالات الخلع إلى 847 حالة.
وأضاف الصويغ، وفقا لصحيفة “المدينة”، أن إجمالي حالات الزواج للعام ذاته بلغت 19.5 ألف حالة، بينها 11.1 ألف حالة زواج لمواطنين، و6.8 ألف حالة لمقيمين، و1.6 ألف حالة إثبات زوجية أولاد.
وكشف عن 2544 حالة فسخ نكاح، بينها حالتان لامرأتين لاختلاف النسب، كما تم فسخ نكاح 3 أزواج للعجز عن النفقة، و18 حالة للعيب.
وأوضح أن عدد المأذونين الشرعيين الرسميين بجدة حاليا يبلغ 308 مأذونين، لافتا إلى أنه تم سحب الترخيص من مأذون واحد العام الماضي نظرا لبعض المخالفات، فيما تعمل محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة من خلال 20 دائرة قضائية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج