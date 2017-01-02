أُصيب ثمانية أشخاص دهساً في موقع حادث مروري أسفر عن إصابة شخص، وذلك بسبب التجمهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمنطقة الرياض عبدالله المريبض: “ورد بلاغ عن وقوع حادث على طريق خريص مع أبي هريرة، وتوجّهت فرقة إسعافية للموقع لمباشرة إصابة شخص واحد”.
وأضاف وفقا لموقع سبق: “بعد خمس دقائق ورد بلاغ آخر لغرفة العلميات عن وقوع ثماني إصابات من جرّاء الدهس في الموقع نفسه بسبب التجمهر، وتمّ توجيه سبع فرق إسعافية وفرقتي استجابة متقدمة لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع الحالات ونقلها للمنشآت الصحية”.
وأردف: “التجمهر عند مواقع الحوادث سلوكٌ غير حضاري ويعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر ويعرقل حركة المرور ويصعّب عمل رجال المرور ويزيد حجم المخاطر, حيث يؤدي إلى تعطل الأجهزة المعنية؛ بل يتسبّب في إرباك عمل هذه الجهات، ولذلك يتطلب الأمر من الجميع الوعي”.
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