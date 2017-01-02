أعلنت وزارة العدل كف يد رئيس كتابة عدل وعدد من الموظفين بالوزارة، وإحالتهم إلى المحاكمة؛ لتورطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزور.
وقال حساب الوزارة على موقع تويتر، إن “وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، يوجه بكف يد رئيس كتابة عدل واثنين من كتاب العدل وموظف، ويحيلهم إلى المحاكمة لتورطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزور”.
وأضاف الحساب في تغريدة لاحقة أن “وزارة العدل ماضية في سعيها لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الصادرة من الدوائر العدلية، والوقوف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير فيها”.
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