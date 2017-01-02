تفاعل المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل؛ مع تغريدة مصوّرة ترصد مبيت عامل بين صبّات مغطاة بسجادة في أحد أحياء الرياض؛ حيث أكّد في تغريدةٍ له اليوم، أن المفتشين وقفوا على الموقع، ووجدوا أن المكان سيئ وفيه خطر على العامل، وتمّ استدعاء صاحب المنشأة للتحقيق وإيقاع المخالفة.
وكان أحد المغرّدين قد نشر صورةً معلقاً عليها بقوله “عامل شركة يبيت حارساً في البرد بين صبات مغطاة بسجادة.. متى تلزم المؤسسات بغرف متحرّكة في أماكن العمل؟ #الرياض التعاون ش/الحسين بن علي”، وبعدها تفاعل متحدث “العمل” مع الواقعة وفق ما غرّد به اليوم.
@kabalkhail22
👇🏻هذا الحارس كتبت عنه ولا زال على وضعه حتى هذه اللحظة❗
متى تعاقب هذه المؤسسات وتلزم بغرف متحركة في أماكن عملها؟ https://t.co/O4fuSLMw5o
— Osama (@ASO1992) December 31, 2016
شكرا
وقف الزملاء المفتشين على الموقع، ووجدوا أن المكان سيئ وفيه خطر على العامل، وتم استدعاء صاحب المنشأة للتحقيق وإيقاع المخالفة.@ASO1992
— خالد ابا الخيل (@kabalkhail22) January 2, 2017
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