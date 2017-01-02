تسببت الأزمة المالية لبعض الشركات الكبرى في المملكة، في مغادرة نحو 50 ألف عامل باكستاني خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس مجلس المحافظين بهيئة المغتربين الباكستانيين المحامي أمجد ملك، وفقا لصحيفة “الوطن” إن عدد الباكستانيين العاملين في المملكة ومرافقيهم نحو 2.5 مليون عامل، غادر منهم نحو 50 ألف عامل جراء الأزمة التي أدت إلى تأخر الرواتب.
وأشار إلى رفض بلاده وضع الشركات السعودية في القوائم السوداء، خاصة أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لحل الأزمة حفظت حقوق العمالة الباكستانية.
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