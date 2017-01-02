أكد أحمد الفريدي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر علي صعوبة الفوز الذي حققه فريقه أمام نادي الاتفاق في الجولة 15 من دوري جميل.
النصر حقق فوزاً هاماًُ علي فريق الاتفاق بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت مساء يوم الأحد علي ستاد الملك فهد الدولي بالرياض لحساب منافسات الجولة 15 من دوري جميل للمحترفين.
و قال الفريدي في تصريحاته عقب المباراة :”المال موجود و رئيس النادي محب لهذا الكيان كما أن ملاحقة الهلال ليست صعبة”.
و تابع :” زوران مدرب يملك كل مواصفات المدرب الناجح العمل الفني والاحترافية الانضباط والروح”.
و أضاف :” نبارك للجمهور الفوز و نشكر فيصل بن تركي على جلب مدرب مثل زوران و أقول أن النصر بخير بوجود عاشق كفيصل بن تركي”. وفق “أخبار 24”.
و أتم :”كنا حريصين على الثلاث نقاط لنثبت أن النصر يملك الاستمرارية في تحقيق الفوز”.
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