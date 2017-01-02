ترأس معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي الاجتماع الأول للجنة الإشرافية العليا للخطة الاستراتيجية بحضور أعضاء اللجنة المكونة من سعادة وكلاء الجامعة في مكتب معاليه بالمدينة الجامعية في السيح، وفي بداية الاجتماع استمع معاليه عن تقرير الجامعة بخطة آفاق للعام 2015-2016، وتقرير البرامج التنفيذية لخطة آفاق، ونتائج الاستبانات للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ونتائج جمع البيانات حول الجامعة، كما تم اعتماد عدد من التوصيات.
وفي نهاية الاجتماع توجه معالي مدير الجامعة بالشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد مبارك في إعداد خطة آفاق بالجامعة، متمنياً للجامعة التوفيق والسداد في تنفيذ خطتها الاستراتيجية بما يتلائم مع متطلبات خطة آفاق بوزارة التعليم.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج