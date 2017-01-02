ذكرت مصادر صحفية أن خاطفو الشيخ محمد الجيراني نفذوا ست جرائم إرهابية قبل جريمتهم النكراء في محافظة القطيف؛ فقد سجلت الأجهزة الأمنية قيام كل من المطلوب محمد حسين علي العمار، والمطلوب ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب علي بلال سعود الحمد، بعدد من الجرائم الإرهابية والتي تمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة.
وأشارت مصادر حسب صحيفة «عكاظ» إلى أن الإرهابيين الثلاثة الذين قاموا بخطف الجيراني يرجح مشاركتهم في العمليات الأخيرة باستهداف رجال الأمن والتي أودت بحياة اثنين منهم رحمهم الله تعالى في مدينة الدمام. كما يرجح قيامهم باستهداف مماثل لمواطنين ومقيمين كان آخرها عملية اختطاف الجيراني.
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أعلن في وقت سابق أنه في إطار التحقيقات القائمة في عدد من القضايا الإرهابية، التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، وما أسفرت عنه نتائج تلك التحقيقات المدعومة بالفحوص المخبرية الجنائية للآثار الناجمة عن هذه الجرائم بتورط عدد من الأشخاص الخطرين في هذه القضايا وهم كل من: جعفر بن حسن مكي المبيريك، فاضل عبدالله محمد آل حمادة، علي بلال سعود آل حمد، محمد بن حسين علي آل عمار، ميثم بن علي محمد القديحي، مفيد حمزة بن علي العلوان، ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج، حسن محمود علي عبدالله وأيمن إبراهيم حسن المختار.
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