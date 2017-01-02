قام أحد مشجعي فريق الاتحاد بحمل لافتة فيها عبارة مسيئة بحق المنافس التقليدي كُتب فيها «بالروح الطحلبي ما يروح»، حيث التقط الصورة أحد المصورين وتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حفيظة الرياضيين بشكل عام والأهلاويين على وجه الخصوص وجعلهم يتساءلون عن دور الجهات الأمنية وإدارة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مثل هذه المواقف وعن كيفية دخول مثل تلك اللافتات المسيئة ورفعها في المدرج دون رقيب على رغم التكنولوجيا العالية جداً المزودة بها مدينة الملك عبدالله الرياضية والتي دائماً ما ترصد تلك التجاوزات وترفضها تماماً.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” بدأت مطالبات الجماهير الرياضية والأهلاوية بضرورة محاسبة كل مقصر في مثل هذه المواقف مشددين على ضرورة معاقبتهم والتعامل بالمثل مع كل جماهير الأندية. كما طالبت جماهير النادي الأهلي خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين وعقب لقاء فريقها مع غريمه التقليدي الاتحاد الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بضرورة معاقبة اللاعب المصري «محمود كهربا» الذي قام بالاحتفال أمام جماهير النادي الأهلي بعد تسجيله الهدف الثاني وقيامه باستفزازهم بالإشارة الأمر الذي ولّد ردة فعل لمشجع قام برمي «قارورة الماء» والتي طالب من خلالها الاتحاديون بمعاقبة جماهير النادي الأهلي.
وكان الأهلاويون قد استندوا في مطالبتهم للجنة الانضباط على المادة رقم «54» في لائحة العقوبات بلجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تنص على وجوب معاقبة أي شخص يقوم بإثارة الجماهير الرياضية بالفعل أوالقول أو الإشارة خلال أي مباراة يتم إيقافه «مباراتين» ويعاقب بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، ومرفقين بذلك فيديو يظهر اللاعب المصري باحتفاله أمام جماهير النادي الأهلي وقيامه ببعض الإشارات تجاههم.
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