ذكرت مصادر صحفية أن أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، استعان برئيس ناد عاصمي لتحويل مسار أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد القدم من الحفلة الختامية للمرشح عادل عزت إلى منزل الرئيس، وذلك لمنعهم من حضور الحفلة الختامية لحملة عزت المجدولة مسبقا وفق الدعوات التي وزعت بهذا الخصوص بوقت مبكر، في إشارة واضحة إلى إجبار عزت على إلغاء الحفلة، وبذلك يقع المتسبب في مخالفة واضحة لمحظورات الحملات الانتخابية.
وقام رئيس النادي العاصمي بالاتصال شخصيا على بعض أعضاء الجمعية العمومية وأصر على تواجدهم في منزله في نفس وقت الحفلة الختامية، ويملك عادل عزت رسائل جوال تثبت هذه الواقعة بحسب صحيفة “عكاظ” .
ونفى مصدر مقرب من حملة سلمان المالك، أن يكون لهم علاقة بمنع الأعضاء من حضور حفلة عزت، كاشفا بان المالك سيكون في حفلة غداء اليوم في نادي المزاحمية وعقبها سيتوجه إلى نادي الفيصلي.
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